الأردنية ركين سعد: حلمت بدوري في "واحة الغروب"

في أواخر القرن التاسع عشر، تحديداً بداية الاحتلال البريطاني لمصر، تدور أحداث مسلسل #واحة_الغروب، عن قصة ضابط في البوليس المصري يتم نقله إلى واحة سيوة بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية، فيتوجه إلى هناك مصطحباً معه زوجته الأجنبية الشغوفة بالآثار المصرية.

المسلسل من بطولة #خالد_النبوي و #منة_شلبي، وهو مأخوذ عن رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للأديب المصري بهاء طاهر.

وكانت شخصية "مليكة"، الفتاة المتمردة على أعراف الواحة، كانت من بين أكثر الشخصيات المفضلة لقراء الرواية وتجسدها في المسلسل الممثلة الأردنية ركين سعد، التي حلت ضيفة على برنامج "تفاعلكم" مع #سارة دندراوي على شاشة "العربية".

وأوضحت الفنانة ركين سعد أنها كانت معجبة بشخصية "مليكة" منذ قراءة رواية "واحة الغروب"، لافتة إلى أن دورها في مسلسل "سمرقند" قد أضاف لها فنياً ومهد لها الطريق للفوز بدور "مليكة" في مسلسل "واحة الغروب"، مشيرة إلى أن العمل في مصر هو حلم كل فنان عربي.