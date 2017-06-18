الشاعرة عيدة الجهني: من لا يقف مع بلاده الآن فمتى سيقف؟

اعتاد #السعوديون على بروز نجوم شعراء في أوقات الأزمات التي تحيط بالبلاد، كالشاعر الشعبي الكبير خلف بن هذال أثناء #حرب_الخليج عام تسعين، ورغم تغير أساليب #الإعلام فما زالت هذه السمة مستمرة.

وبزغ نجم الشاعرة السعودية #عيدة_الجهني أكثر خلال الأيام الفائتة، بسبب تصدي شعرها على حسابها في #تويتر للإشاعات التي تُطلق على بلادها، إثر قطع العلاقات مع #قطر، ويعرفها السعوديون من قبل بصفتها إحدى نجوم برنامج الشعر الشعبي الجماهيري شاعر المليون.

الشاعرة السعودية، عيدة الجهني، حلت ضيفة على برنامج #تفاعلكم مع سارة دندراوي، حيث قالت إن حضور المرأة في الشعر قديماً وحديثاً موجود، رغم أنها كانت تتعرض للتهميش في بعض.

وقالت: "لا أقسم الشعر إلى سياسي أو غيره. أكتب لأن الموقف يحتم عليَّ الكتابة. فإن احتاجتني بلادي، وقد أشرت في مرة من المرات إلى هذا الأمر في أشعاري فأنا موجودة".

وأضافت: "الوطن متى احتاجنا فنحن موجودون".

وتساءلت الجهني حول من لا يزال يصمت في وقت يهاجم به الوطن: "الصمت هنا يعتبر خيانة، لذا الشاعر لابد أن يكون له موقف".

وطالبت الجهني كل من هو موجود في #الإعلام_السعودي بالدفاع عن الوطن: إذا لم يتحدثوا الآن متى يتحدثون؟