شيرين رضا: لم أقدم أي شخصية في مسلسل تشبه شخصيتي

عام بعد آخر، نرى صعوداً كبيراً وسحباً للبساط من قبل الفنانات على حساب الفنانين في #المسلسلات_الرمضانية.

هذا العام شهد حضوراً مميزاً لأسماء غابت في الفترات الماضية أو حضرت على استحياء، ومنهم الفنانة المصرية #شيرين_رضا التي استأثرت بكثير من الضوء في مسلسل "لا تطفئ الشمس".

فدور "رشا" الذي جسدته شيرين رضا دارت حوله تعليقات كثيرة، بسبب تعقيده وجرأته، عدا عن الإطلالة التي أشاد بها كثيرون لشيرين في هذا الدور.

الفنانة شيرين رضا كانت ضيفة برنامج #تفاعلكم مع #سارة_دندراوي على شاشة "العربية"، حيث تحدثت عن دورها في المسلسل، مؤكدة أنها فضلت أن تكتفي بعمل واحد فقط ضمن السباق الرمضاني للدراما.

وقالت شيرين رضا إن مسلسل #لا_تطفئ_الشمس يرصد العلاقات الإنسانية بشكل درامي، مشددة على أنها أبداً لم تجسد أي شخصية في أي مسلسل تشبه شخصيتها الحقيقية.

كما تحدثت الفنانة المصرية الجميلة عن حبها للحيوانات، وأبدت استغرابها لافتقار بعض الناس للرحمة في التعامل معهم، مشيرة إلى أنها تربي عدداً من الحيوانات، بما في ذلك ثعبان.