فيروز "تعذب" عشاقها.. 5 فيديوهات "لم تشف غليلهم"!

منذ 5 أيام و "عشاق" #فيروز ينتظرون "مفاجأتها"، وحيرة تملأ مواقع التواصل في لبنان، وسؤال وحيد يطرح "هل ستغني فيروز، هل ستطل أخيراً وتشبع شوق محبيها؟ هل من عمل جديد؟"

أسئلة تطرح دون إجابات، وتزيد " #ريما_الرحباني " ابنة السيدة فيروز ومديرة أعمالها من غموض تلك الأسئلة.

شرارة "نار الشوق" هذه أشعلتها في الأساس ريما على صفحتها على الفيسبوك في 15 يونيو حين نشرت فيديو قصير تظهر فيه "سفيرة #لبنان إلى النجوم" في قاعة التسجيل، وكأنها في صدد تسجيل أغنية ما، تتوجه بالحديث إلى ريما ومن ثم يبقى المشاهد معلقاً على أمل أن يطل وجه "السيدة" من جديد.

لكن "أيقونة" العديد من اللبنانيين والعرب سرعان ما تختفي بوجل، لتطل في فيدو ثان وثالث ورابع وخامس.. دون إجابة.

عشاق فيروز ينتظرون، وخلال انتظارهم المرير هذا الذي استمر لسنوات طويلة منذ آخر عمل لها في "ألبوم إيه في أمل"، يتسمرون على صفحة ريما، علها أخيراً "تبل قلبهم ومسامعهم" بأغنية جديدة لفيروز، قيل إنها قد تصدر في ذكرى رحيل "العملاق عاصي الرحباني".

5 فيديوهات قصيرة ، أعادها وكررها محبو فيروز، متمنين أن تعطر مسامعهم قريباً بصوت من طال انتظارها!

على الرغم من أن ريما أوضحت في تعليق على حسابها قبيل البدء بفورة تلك التسجيلات القصيرة أن أي شيء رسمي أو اعلان عن عمل يصدر عبر الصفحة الرسمية لفيروز ( https://www.facebook.com/FayrouzOfficial ) أما صفحتها هذه فعلى الرغم من إقبال العديد من محبي فيروز عليها إلا أنها صفحتها الشخصية فقط!

