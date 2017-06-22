شاهد..ماذا قال تسعيني لدى مبايعته الأمير محمد بن سلمان؟

تسعيني يعصِب رأسه بعمامة بيضاء ظهر في صور #مبايعة #الأمير_محمد_بن_سلمان ولياً للعهد في قصر الصفاء بمكة، أمس الأربعاء، وتناقلها #السعوديون بتلاحم غير مستغرب.

وقال التسعيني في حديثه للأمير محمد بن سلمان "بايعنا عبدالعزيز وعمانك الثمانية.. نعاهدكم والله وأنا سائله ذي الجلال والإكرام في العشر الأواخر من رمضان أن يصلح شأنكم ويطول عماركم ويتم علينا الأمن والأمان بسعود الله ثم بسعودكم أنت وملك المسلمين".

ويعد ذلك التسعيني من آلاف المبايعين الذي احتشدوا في قصر الصفاء ما بين أمراء ووزراء وعلماء دين ومن كافة الطبقات في المجتمع السعودي.

وشهدت الصورة تعليقات السعوديين على مواقع التواصل، حيث علق أحد المتابعين على الصورة بقوله "هذا المسن عاش زمن الحروب والفرقة وذاق مرارتها فلذلك هو يقدر نعمة الأمن".

بينما قال مغرد آخر إن هذا المسن بايع العديد من #ملوك_السعودية طوال عمره في السنوات السابقة منذ الملك عبدالعزيز والحكم ينتقل بين أبنائه بسلاسة وسهولة دون حدوث أي تغيرات على الناس في المجتمع السعودي فهو نظام معروف ومحكم.