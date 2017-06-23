عابد فهد: الخلطة السورية اللبنانية تستقطب جمهور الدراما

في #السباق_الرمضاني لهذا العام، شارك النجم السوري #عابد_فهد كـ"نائب للملك الجنابي" في المسلسل السوري #أوركيديا، مجسداً شخصية رجل مخابرات يحيك #مؤامرات ليحظى بالعرش.

مسلسل أوركيديا تدور أحداثه بين ممالك ثلاثة، أوركيديا وسمارا وأشوريا، ويجمع نخبة من #نجوم_الفن أبرزهم #جمال_سليمان وعابد فهد و #سلافة_معمار و #باسل_خياط وتتضمن الأحداث الكثير.

الفنان السوري عابد فهد حل ضيفاً على برنامج #تفاعلكم مع #سارة_دندراوي على شاشة "العربية"، حيث تحدث عن مسلسل أوركيديا الذي يتناول حروب المماليك، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج مسلسل أوركيديا كبيرة.

وقال عابد فهد: "لم نختلف كنجوم على ترتيب الأسماء في شارة أوركيديا"، حيث إن العمل ضم عدداً كبيراً من النجوم.

وقال النجم السوري إن الأزمة السورية وراء تعثر الدراما السورية في رمضان، معرباً عن سعادته في أن مسلسل أوركيديا "جمعنا كفنانين سوريين من جديد"، مشيراً إلى أن "الخلطة السورية اللبنانية في الدراما تستقطب الجمهور".