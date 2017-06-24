صدمة..هل تتوقع كم عمر صاحبة الصورة؟

أشعلت تايوانية النت بصورها، حيث لا يتوقع المشاهد للصورة من أول مرة كم تبلغ من العمر.

لور سو، التي تبدو في العشرينات أو أقل قليلاً، تحتفل بعيدها الـ42، وهو ما لم يتوقعه غالبية المتصفحين حول العالم.

وقالت لور سو، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن السر وراء ذلك هو شربها الكثير من الماء وتناولها الكثير من الخضراوات.

ولور، التي قيل إنها مصممة داخلية، كانت في ضيافة شقيقتها الممثلة شارون (35 عاماً)، عندما صدم متابعو المصممة بنشر صورتها على فيسبوك احتفالاً بعيد ميلادها الـ40، وذلك في 2015.

وتبعد لور عن النكهات السكرية، والصلصات الحارة بسبب "مستوى الطاقة العالي فيها"، بينما تشرب في الصباح كوب قهوة سوداء مثلاً.

وذكرت لور أنها تأخذ بعض المكملات الغذائية بشكل يومي مثل فيتامين "ج،" وأقراص كولاجين للحفاظ على بشرتها.