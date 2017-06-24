مواقع التواصل.. ملجأ مهربي الماس للعثور على مشترين

يستخدم مهربو #الماس في إفريقيا الوسطى #مواقع_التواصل_الاجتماعي للعثور على مشترين وللتهرب من القوانين الدولية التي تحظر بيع الماس المستخرج من هذا البلد بسبب النزاع، بحسب تقرير نشرته منظمة "غلوبال ويتنس" المتخصصة.

وقال اليوم لوروي المسؤول في المنظمة إن "مواقع التواصل أصبحت ميدان البحث عن زبائن جدد".

وجاء في تقرير المنظمة أن البائعين و #الوسطاء يبحثون عن المشترين عبر "فيسبوك" و"واتساب" ثم يتراسلون عبر خدمات الرسائل الخاصة مع الراغبين في الشراء لإتمام الصفقات.

وقال التقرير إن الماس يباع بعد ذلك إلى أشخاص في بلجيكا والبرازيل وفرنسا والصين وإسرائيل ولبنان وجنوب إفريقيا وسيراليون وليبيريا، استناداً إلى مقابلات أعدت مع وسطاء من جنوب إفريقيا والهند ولبنان.

ودعت المنظمة السلطات في إفريقيا الوسطى إلى وضع أنظمة تعقب مجدية للقبض على المتورطين في التهريب، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "مساندة التحقيقات والمحاكمات أمام المحكمة الجنائية الخاصة التي أنشئت في إفريقيا الوسطى".

وقال أليوم لوروي: "جزء كبير من العائدات (تجارة الماس) يصب في جيوب من يعملون على تأجيج النزاع"، مضيفاً: "من المهم أن تحتل تجارة الموارد الطبيعية مكانا أساسيا في المحادثات الرامية إلى إحلال السلام".

ومنذ انزلاق #إفريقيا_الوسطى في دوامة العنف في العام 2013، لم يعد بإمكانها بيع الماس في الأسواق الدولية.