جيجي حديد تنشر صورة بطابع عربي وتكتب: عيد مبارك للجميع

نشرت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية #جيجي_حديد، الاثنين، صورة مرفقة بتهنئة بمناسبة #عيد_الفطر.

ونشرت جيجي على صفحتها الخاصة على "ستوري الإنستغرام" صورة عائلية يظهر فيها أفراد من عائلتها بملابس ذات طابع عربي.

وعلقت بالكتابة "عيد مبارك للجميع".

حديد هي ابنة الملياردير محمد حديد، وهو رجل أعمال ينحدر من مدينة يافا الفلسطينية، وغادر بلاده إلى أميركا عندما كان في الـ 14 من عمره ليبدأ رحلة حياته في الولايات المتحدة، حتى أصبح من أشهر تجّار العقار.

أما والدة حديد، فهي العارضة السابقة يولاندا حديد والتي انتقلت فيما بعد إلى مجال التصميم الداخلي وديكورات المنازل.