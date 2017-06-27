رابَط في جازان.. فكانت قصيدة والدته بلسماً لبعده عنها

نشر #جندي_سعودي في #الحد_الجنوبي قصيدة لوالدته، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" وعلّق عليها كاتباً "عندما تكون ابناً لشاعرة عظيمة". وحصدت هذه التغريدة تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عندما تكون إبن لشاعرة عظيمة . pic.twitter.com/5XQfmfOTRf — فيصل نقاء (@f_nn1) June 24, 2017

ولأن "لكل قصيدة قصة"، روى الجندي "فيصل نقاء" المرابط في #جازان لـ"العربية.نت" قصة هذه القصيدة التي غرّد بها.

وقال #الجندي_فيصل: "لم أتمكن من قضاء العيد مع أسرتي بحكم العمل والمرابطة منذ ما يقارب العام، وهذا العام أيضا لم أستطع أن أزورهم في شهر رمضان، مما أشعر أمي بالوحشة والحزن. فأبلغتني الوالدة بأنها هي والوالد سيذهبان جواً لأداء العمرة يوم 25 رمضان، فاقتنصت الفرصة وأخذت إذناً من عملي لمدة يومين، وأحرمت من مكاني، واتجهت لمكة وتفاجأت بي وكانت فرحتها غامرة. وبعد أن أنهينا عمرتنا كانت تتوقع أنني سأعود معها إلى الرياض لقضاء العيد إلا أنني أبلغتها بأنني سأعود إلى عملي".

وأضاف: "هذا الموقف جعل فرحتها تنكسر. فلمحت لي ونحن في مكة بقولها: أنا من أقدار ربي ماني بخايفة. وعندما وصلت الرياض كتبت لي القصيدة".

وأوضح أن هذه #القصيدة جاءت معبرة وواصفة كل المشاعر والأحاسيس التي يعجز اللسان عن وصفها، مشيراً إلى أنه لم يرد عليها، لأن والدته لا تريد منه رداً على قصيدتها، بل تريده بجانبها.

وأوضح فيصل قائلاً: "والدتي من القصيم، ونشأت في بيئة بدوية يتيمة الأب، وكان والدها شاعراً. وبعدها تزوجت من الوالد الذي كان يعمل عسكريا وانتقلت معه إلى الرياض، وكانت له الداعم والسند، حيث ساهمت في تربيتي وتربية إخواني السبعة".

وأبيات القصيدة:

عليك سميت باسم الواحد المعتلي.. الحافظ الرازق اللي رحمته شايفة

وشلون قلبي يهوجس بك وخدي ملي .. من دمعتي لين رجفة رمشي الرايفة

يا أول ضيوف بطني وأقرب أقرب هلي .. يا مسندي يا ظهري من بد هالطايفة

لا تلومني يوم دمعي فيك جاء يصطلي .. وأنا أمك الأم غير.. وما هي زايفة

أنا ما أخاف إنك ترابط وتبطي علي .. وأنا أدري إنك شجيع وهقوتك نايفة

أخاف لافقدك مثل – أختك – ولا تعود لي ..ولا من أقدار ربي .. ماني بخايفة.