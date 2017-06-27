"الصحة السعودية" تلجأ لمواقع التواصل لنشر التوعية

أطلقت #وزارة_الصحة_السعودية هاشتاغ #صحتك_تكمل_فرحتك عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، وذلك لتوعية المواطنين من مخاطر صحية قد يتعرضون لها خلال فترة الأعياد.

الوزارة اختارت أسلوباً جديداً في التوعية بمخاطر الألعاب النارية خلال الأعياد، وهو أسلوب "التجربة الاجتماعية"، وذلك عن طريق الاستعانة بكاميرات خفية وممثلين لتصوير مشاهد واقعية.

أنس الحميد، مدير التوعية في وزارة الصحة السعودية، كان ضيف برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية"، حيث تحدث عن التجربة الجديدة للوزارة، مؤكداً أن هدف الوزارة هو تعزيز نمط الحياة الصحي.

وأشار الحميد إلى أن الناس ملت من تلقي المعلومة الصحية بالطريقة التقليدية، لذا فقد بدأت الوزارة في استخدام الطرق المبتكرة لتقديم المعلومة عبر #وسائل_التواصل_الاجتماعي.