"ساليزون".. برنامج يوتيوبي ينقد دراما رمضان بأسلوب ساخر

"ساليزون".. برنامج يوتيوبي ينتقد #دراما_رمضان بطريقة كوميدية ساخرة. البرنامج تقدمه المصرية #إنجي_أبو_السعود، وتستعين في بعض الحلقات من كل موسم بضيف يشاركها التقديم.

ويحظى البرنامج بشعبية واسعة ومشاهدات بالملايين على #يوتيوب، إلى جانب مئات آلاف المشاركات وإعادات النشر على #فيسبوك.

وإلى جانب "ساليزون"، تعد إنجي وتقدم برنامجا يوتيوبيا آخر اسمه "فينييت" بعيداً عن الأسلوب الكوميدي لـ"ساليزون".

وتقدم إنجي من خلال حلقاته نقداً وتحليلاً لأفلام سينمائية عربية وأجنبية.

وحلت إنجي أبو السعود ضيفة على برنامج #تفاعلكم على شاشة "العربية"، حيث تحدثت عن نجاح موسم برنامج #ساليزون الرمضاني على يوتيوب، وموسم #فينييت المنتظر مع نهاية العيد.