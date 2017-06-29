غادة عبد الرازق تنشر فيديو لـ"جزيرة استأجرتها"!

تقضي الفنانة #غادة_عبدالرازق إجازة خارجية بصحبة عائلتها وأصدقائها، بعد شهور قضتها في تصوير مسلسلها "أرض جو"، الذي عرض خلال شهر رمضان.

وكعادتها في التواصل مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تبخل عبد الرازق بالتفاصيل الخاصة بالرحلة، بعدما وصلت إلى #جزر_المالديف قبل ثلاثة أيام هي وابنتها وأحفادها وبعض أصدقائها.

فقد نشرت إلى جوار الصور الخاصة بالعطلة مقطع فيديو لجزيرة، أكدت أنها قامت باستئجارها لمدة يوم واحد، من أجل قضاء وقت خاص عليها بصحبة عائلتها فقط.

واستعرضت غادة عبدالرازق في مقطع الفيديو الأماكن الخاصة بالجزيرة، حيث يتواجد مكان مخصص للطعام، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للاستجمام.

ويبدو أن إجازة الممثلة المصرية جاءت قبل تحضيراتها لمسلسلها الجديد، حيث تعاقدت مع المنتج تامر مرسي على مسلسل جديد من أجل العام المقبل، وذلك بعدما تعاونت معه في مسلسلها الأخير "أرض جو".



