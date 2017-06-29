لهذا السبب حصد كليب "عوافي" 2.4 مليون مشاهدة بـ3 أيام

اقتحم الفنان أبو حمدان ساحة الغناء، بعبارة "صوتي جميل وسأغني لزوجتي زفتها"، مخترقاً أذواق المجتمع بنمط جديد لتصل أغنيته "عوافي" إلى حوالي 2.4 مليون مشاهد خلال ثلاثة أيام فقط، وتحتل المركز الأول في موسيقى يوتيوب، وسط دهشة وسائل #التواصل_الاجتماعي ليتخطى العديد من المغنين الخليجيين.

الفنان محمد الحمدان أوضح لـ"العربية.نت" أنه ينوي تغذية الساحة الفنية بالمزيد من الأغاني، حيث إن هذه الموهبة "كانت مدفونة" لديه وحان وقت إبرازها مع إحساسه المرهف العالي من دون تعديل الصوت أو تجميل، وأضاف أن "من أهم أهداف العمل إيصال رسالة الجيل الجديد بكل عفوية، فالفن ليس محتكراً على أحد"، وفق قوله.

وأضاف أبو حمدان: "أتشرف بإضافة صورة زميل المهنة الفنان #راشد_الماجد في خلفية الفيديو كليب، وأطمح لعمل دويتو قادم مع بعض المغنين بعد دراسة العروض وقوة الأعمال، فالإحساس أهم من الصوت". وبخصوص تأثير غنائه على شريكة حياته المستقبلية أوضح أنه سيغني لها ويمتعها بصوته الشجي في زفتها.

وأما عن شعور والدته بعد سماعها الفيديو الكليب الغنائي فقال: وصلتني رسالة صوتية من والدتي على واتساب كان فيها نفس عميق لثوانٍ ثم قالت "ما شاء الله عليك الله يوفقك"، وبين أنها تشجعه على التميز وتفتخر به دوماً.

وتحدث عن سيناريو الفيديو كليب قائلاً "استغرق هذا العمل ستة أشهر، وكان جهداً شاقاً استخدمت فيه فرقة موسيقية مميزة وآلات ذات جودة عالية، وركزت على أدق التفاصيل والمقاييس العالمية، وشاركني زميلي نواف الشبيلي في بناء الفكرة التي تنطبق على السعوديين لأنهم (مجروحون) والنساء ينتصرن غالباً، فأحببت أن أوضح أن الرجل ما تفرق معه وجود النساء ويقول لهم #عوافي".

وأشار أبو حمدان في ختام حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن "كلمات الأغنية شاعرية"، وهذا الأسلوب الجديد "سيحقق انتشاراً واسعاً ومن الطبيعي وجود الانتقاد فالناس أذواق والتجربة هي من قادتني لهذا التميز، فالمجتمع متعطش لمثل هذه الأغاني المرهفة"، وفق ما قال.

وتقول الأغنية:

وش ذا يا قلبي علقتني فيك

علقتني .. وخلتني ادور عليك

عوافي يا قلبي على اللي صار لك تبقى جبل

تبقى جبل مهما حصل تبقى جبل فيك الأمل