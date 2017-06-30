بعد 41 يوماً.. فسخ خطوبة محمود كهربا من ابنة الحضري

على رغم البداية السعيدة التي أحاطت بخطبة ابنة حارس #منتخب_مصر عصام الحضري، لمحمود كهربا لاعب الزمالك المعار إلى فريق #اتحاد_جدة_السعودي، إلا أن 41 يوما كانت كافية لإنهاء هذه الخطبة الشهيرة والتي كان متوقع لها أن تكون الأشهر في الوسط الرياضي.

وبدأت هذه العلاقة في مايو الماضي بتقدم محمود كهربا لخطوبة شدوى ابنة الحضري، وبدأ حارس مرمى منتخب مصر، المنتقل حديثا لصفوف نادي التعاون السعودي، في توطيد العلاقات بينه وبين كهربا ليوافق على سفر الأخير مع الأسرة للسعودية لأداء مناسك العمرة من أجل التقرب لهم.

وقالت شدوى في لقاء تلفزيوني سابق إنها وافقت على كهربا باعتباره "فرصة" لن تعوض، وأنها تحب كهربا قبل أن تعرفه معرفة شخصية، خاصة وأنها تشجع نادي #الزمالك وتعشق لعبه.

وتبدأ الأزمات والمشكلات الأسرية بين كهربا وشدوى، باعتباره أنه "لا يتحمل المسؤولية ومستهتر"، حتى تمسك الحضري بفسخ الخطوبة، بعد انتشار صورة لكهربا بدون خاتم الخطوبة وحذف كل صوره مع الحضري وشدوى.

لتنتهي العلاقة بينها بعد 41 يوما فقط ليؤكد الحضري أن كل شيء قسمة ونصيب وأن شدوى ما زالت صغيرة.

وتمسك الحضري، بقراره فسخ خطوبة ابنته شدوى من محمود كهربا بعد محاولات الأهل الصلح بينهما.

وطالب الحضري أسرته وابنته شدوى بعدم الحديث في ذلك الأمر وغلق الموضوع نهائيا، وعدم الرد هاتفيا على أي فرد من أسرة كهربا أو اللاعب شخصيا.