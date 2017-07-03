فيديو.. هل يمكن النجاة من تحطم طائرة على طريق سريع؟

أظهر #فيديو دراماتيكي تحطم #طائرة صغيرة على متنها راكبان فقط واشتعال النار بها على الطريق السريع لمدينة #لوس_أنجلوس الأميركية، فيما استطاع بطل إنقاذ الزوجين وسحبهما من الطائرة المشتعلة والدماء تنزف منهما.

وسقطت طائرة من طراز سيسنا 310 على الطريق السريع لمدينة لوس أنجلوس رقم 405، ودفع الحادث ركاب السيارات إلى الاندفاع نحو الموقع ومحاولة إنقاذ الراكبين الجرحى، ونقلهما إلى مستشفى قريب، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وقبيل تحطم الطائرة، أبلغ قائد الطائرة المطار بأن محركه الأيمن توقف عن العمل. وبعد قليل سقطت الطائرة بالقرب من مطار جون واين في مقاطعة أورانج بولاية #كاليفورنيا. ووقعت #الحادثة بعد الإقلاع بقليل.

الفيديو الذي انتشر عن #الحادث يصور النيران وهي مشتعلة في الطائرة، وأحد ركاب السيارات يندفع نحو الموقع بروح بطولية، ويسحب رجلا وامرأة من الحطام وهما ينزفان بشدة، ويقدم لهما الإسعافات الأولية.

ونقلت شرطة مقاطعة أورانج كابت لارى كورتز أن ركاب الطائرة، وهما رجل وامرأة في الخمسينيات والستينيات، نقلا إلى مستشفى محلي وهما يعانيان من "إصابات بالغة".

والطائرة المنكوبة مصنعة عام 1975، وسجلت لدى سلطات الطيران الأميركية قبل الحادث بيومين باسم إحدى الشركات الخاصة.

وأسفر الحادث عن توقف حركة السيارات على الطريق الواصل بين لوس أنجلوس وسان دياغو. ولكن حركة الطيران في مطار جون واين لم تتأثر.

يذكر، أن حطام الطائرة لم يضرب إلا سيارة واحدة على الطريق السريع، ولم يتسبب في إصابات أخرى.

وتحقق #سلطات_الطيران_الأميركية في أسباب سقوط الطائرة وشرعت في تحليل الحطام والبقايا.