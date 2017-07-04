فيديو.. هكذا يتحول الزفاف إلى دعوة للموت!

حوادث الموت المجاني في #لبنان تتوالى، فقد شهدت الأيام الأخيرة سقوط عدد من الضحايا في حوادث إطلاق نار عشوائي لأسباب "تافهة"، تارة بدافع الفرح والأعراس، وطوراً بدافع النجاح في الامتحانات الرسمية.

تختلف المناسبات، إلا أن النتيجة واحدة سقوط أبرياء برصاص طائش وسلاح متفلت، وبعض العقول "المغيبة" التي لا تفكر بتداعيات ما يمكن أن يفعله إطلاق نار في الهواء!

ويوم السبت تم تداول فيديو جديد من سهرة زفاف أقيمت في بلدة #بتغرين في قضاء #المتن بجبل لبنان، يظهر أحد الحضور يطلق النار في الهواء "ابتهاجاً".

ويبدو أن مطلق النار الذي لم يجد طريقة أخرى للتعبير عن فرحه، لم يتمكن من السيطرة على سلاحه الذي شهره عالياً، فما كان منه إلا أن أصاب مصور الزفاف ويدعى ريمون مجاعص.

ولم تنته القصة هنا، بل عمد مناصرو مطلق النار إلى التعدي على طاقم المستشفى الذي نقل إليه المصور الجريح ليل الجمعة السبت، دون معرفة تفاصيل الاعتداء.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنه تم توقيف المدعو جوزيف صليبا (مطلق النار) من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن.

يذكر أن الفيديو أثار ضجة في لبنان، وسخطاً على مواقع التواصل لا سيما وأنه اعتبر مظهراً من مظاهر التخلف ودعوة مجانية للموت!