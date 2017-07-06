لماذا نال مقطع "لا تذهبوا للجزائر" الإعجاب في يوتيوب؟

نال مقطع فيديو لشاب فرنسي نشره على موقع #يوتيوب، تحت عنوان "لا تذهبوا إلى الجزائر" إعجاب الجزائريين، ووصل إلى حوالي 400 ألف مشاهدة في أقل من أسبوع.

وانتقد هذا الشاب في مقطع الفيديو الآراء الشائعة لدى السياح بأن #الجزائر هي مجرد "صحراء شاسعة ومنطقة قاحلة وخطرة"، وأنها بلد بلا تاريخ ولا تقاليد ولا تراث، ما جعل الناس لا يزورونها بسبب العديد من الجهات، خاصة المؤسسات السياحية التي تنصح بعدم الذهاب إليها.

ومن خلال الفيديو حاول هذا الفرنسي الذي زار الجزائر، الرد على هذه الاعتقادات الخاطئة من خلال تصوير العديد من الأماكن السياحية الجميلة، ركز فيها على تاريخ البلاد وثقافته، وكذلك على طبيعة الشعب الجزائري ومدى انفتاحه وتقبله للآخر.

وأرجع الشاب الفرنسي الذي يدعى "تولت" السبب من وراء ترويج هذا الفيديو في تدوينة على صفحته بيوتيوب قائلاً "الجزائر بلد خطير، يتم تداول هذه الشائعة على نطاق واسع، ومن بين الأشخاص الذين يصدقون هذا الكلام أفراد من عائلتي، فكم تمنيت أن تروا ردود فعلهم عندما علموا بزيارتي إلى الجزائر".