هكذا استغلت الشرطة الإسرائيلية الفنان هاني شاكر

فيما اعتبر مفارقة بين "عنف" #الشرطة_الإسرائيلية و"إحساس" أمير الطرب العربي، هاني شاكر، ظهرت كلمات أغنية "غلطة وندمان عليها" في ملصق دعائي للشرطة في إسرائيل.

واستخدمت الشرطة كلمات الأغنية، وهي "حسستك بالأمان.. واديتك الحنان"، في إطار حملة لتسويق مراكز الشرطة الجديدة المخطط إقامتها في القرى العربية.

لكن الصورة التي انتشرت كثيراً في مواقع #التواصل_الاجتماعي، بكلمات الأغنية مع صورة الفنان كانت رداً ساخراً على الحملة، مع أن الكلمات مستخدمة بالفعل.

وأثارت الحملة ردود فعل فلسطينيين كثيرين، متسائلين "ما العلاقة بين إحساس #هاني_شاكر وعنف الشرطة؟".

من جانبه، أكد الفنان المصري هاني شاكر رفضه استخدام الشرطة الإسرائيلية صورته وبعض الكلمات من إحدى أغانيه، في حملة ترويجية للخدمة في صفوفها وتستهدف الشبان الفلسطينيين الذين يعيشون داخل #إسرائيل.

وقال أمير الطرب العربي، وهو رئيس نقابة الموسيقيين بمصر، إن "موقفي هو موقف كل مصري قدم على مدار تاريخ بلاده الغالي والنفيس من أجل تحرير الأرض المحتلة"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.