شاهد الرياح تعاند ترمب أثناء وضعه قبعة على رأس جندي

انتشر مقطع للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، وهو يتوقف ليسترد #قبعة لأحد #جنود البحرية الأميركية، أخذتها #الرياح الشديدة بعيدا عن رأسه، لكن محاولته باءت بالفشل حيث سارعت الريح إلى أخذ القبعة من جديد إلى الأرض.

وقد حدث المشهد الذي لقي الإعجاب أثناء استعداد الرئيس ترمب، للإقلاع بطائرة #مروحية تابعة لسلاح البحرية الأميركية، يوم السبت الماضي بولاية ميريلاند.

وانحنى ترمب في المرة الثانية لأخذ القبعة وقدمها لأحد مرافقيه الذي سيحاول هو الآخر التجربة معها.

وقد مر ترمب بالجندي وهو يرتب على خصره قبل أن يصعد على الطائرة.

وفي المشهد يبدو الجندي ثابتا لا يتحرك تماما، أثناء محاولة ترمب وضع القبعة على رأسه.

وكانت الأجواء شديدة العواصف في المكان، ما يجعل من الصعب لأي قبعة أن تبقى طويلا على أي رأس.