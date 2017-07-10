اعتقال شخص انتحل صفة رئيس وزراء الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية توقيف شخص انتحل صفة #رئيس_الوزراء عبد المجيد تبون، على موقع " #فيسبوك ".

وقال بيان لرئاسة الوزراء، الأحد، إن "الشخص الذي كان وراء حساب فيسبوك المزيف لينتحل فيه هوية رئيس الوزراء، تم توقيفه من قبل مصالح الأمن" دون الكشف عن هوية الفاعل.

وأضاف البيان، في خطاب لوسائل الإعلام، أن رئيس الوزراء، لا يملك حسابا على أي من مواقع #التواصل_الاجتماعي، وأن "فتح هذا الحساب غير وارد".

وتعد هذه المرة الثانية التي تُعلن فيها رئاسة الوزراء الجزائرية عدم وجود حساب لعبد المجيد #تبون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تأكيد ذلك فور تعيينه في المنصب شهر مايو/أيار الماضي خلفا لعبد المالك سلال.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت سابقا أخبارًا وتصريحاتٍ نسبت مصدرها إلى صفحة رئيس الوزراء على "فيسبوك".