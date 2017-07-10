هذه الصورة المزيفة جمعت ترمب وبوتين وأردوغان

مواقع #التواصل_الاجتماعي أصبحت مصدراً مهما للأخبار، وفي نفس الوقت قنوات سهلة لترويج الأخبار الكاذبة والصور المزيفة.

ومن الأمثلة على الصور الزائفة التي انتشرت مؤخرا، واحدة ملتقطة من اجتماعات #قمة_العشرين التي انعقدت في مدينة هامبورغ الألمانية يومي الجمعة والسبت.

الصورة الحقيقية الصادقة يظهر فيها الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب وهو يستمع إلى حديث من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وكان الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في مقعد بلاده بالقمة منصتا لحديث أوغلو مثل ترمب.

وبدا مقعد فارغ يفصل بين مقعد أميركا الذي كان يشغله ترمب، ومقعد تركيا الذي يجلس عليه أردوغان، وكان المقعد الفارغ يعود إلى دولة بريطانيا.

هواة الفوتوشوب على مواقع التواصل أجلسوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغما عنه في مقعد بريطانيا الفارغ، وهو ما أضاف عنصر إثارة للصورة وزاد من تداولها على مواقع التواصل.