شاهد كيف هنأ كاظم الساهر العراقيين بتحرير الموصل

هنأ الفنان كاظم الساهر العراقيين والجيش العراقي على تحرير الموصل من تنظيم داعش.

وقال قيصر الأغنية العربية "شكراً لقواتنا المسلحة لجيشنا الباسل (..) هذا الجيش الباسل المعروف بشجاعته على مر التاريخ. شكراً لكم وأنتم تقدمون للوطن وللشعب هذه الهدية الرائعة".

وأضاف على صفحته الرسمية في فيسبوك: "وأنت يا نينوى يا حبيبتي العزيزة وأنتم يا أبناء نينوى الطيبين من كل الأديان والمذاهب، قلوب العراقيين جميعها معكم منذ أن دخلت الموصل الحدباء في بحر من الدماء منذ 4 سنوات ولاقت ما لاقت من العذاب (..) هنيئاً لنا.. لكل العراقيين بعودة الموصل الحبيبة إلى حضن العراق".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، الاثنين، انتصاراً كان من المتوقع أن يُعلن في وقت أبكر، وأطل في خطاب قبل قليل زافاً البشرى لمواطنيه رسمياً بانتهاء معركة الموصل.

لكن الإعلان الذي جاء بعد تردد وإرجاء يضع ربما نقطة أخيرة في وجود #داعش بشكل منظم في ثاني أكبر مدن العراق، وإن تبقت بعض الجيوب للتنظيم المتطرف.

وقال العبادي وهو يرفع العلم العراقي ووسط حشد من القوات المسلحة في الموصل "أعلن انتهاء وفشل وانهيار دولة داعش من الموصل. نحن أمام مهمة الاستقرار والبناء وتطهير جيوب داعش".