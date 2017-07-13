شاهد إبداع الطفل السعودي الذي لقب بخليفة "القصبي"

لُقب بخليفة #القصبي لموهبته وحماسه في التمثيل رغم عدم تجاوز سنوات عمره الـ 7، هو #النجم_السعودي #محمد_الحربي الذي شارك بكثير من الأعمال والعروض المسرحية التي أظهرت حجم موهبته وذكائه وحرصه على تخطي العقبات التي تقف عائقاً في طريق سنه للوقوف أمام الكاميرا.

وأوضح الحربي لـ"العربية.نت" أن والدته حنان الحربي هي من اكتشفت موهبته بمساعدة عبد الغني الحادي، ليبدأ صناعة النجومية بالوقوف على خشبة المسرح، ثم انتقل منها إلى الشاشة.

هناك، شارك الحربي بمسلسل #شباب_البومب بحلقات خالي يوسف، كذلك سناب شاف بحلقة ظرف خاص، وسلفي 3 بحلقتي عبودي الخجول والنظام، إلى جانب مسلسل العاصوف الذي أدى فيه دور الفتى الذي لا يتكلم، واصفاً إياها بالتجربة الممتعة.

الحربي الذي يبدي حرصاً وقوة بحفظ النصوص وتجسيد ما يطلب منه، يتمنى أن يحظى بفرص أوفر ومساحة أوسع لإظهار مواهبه التي لم تكتشف بعد، مؤكداً أنه باقٍ في مجال التمثيل مهما تقدم في العمر، حيث لا يجد لموهبته التمثيل بديلاً.

وعن أبرز ما حصد الحربي من الجوائز فاز بأفضل ممثل بمسرحية "نادر"، والفصول الأربعة، فضلاً عن دروع تكريمية عدة تلقاها نظير إبداعه في مجال التمثيل المسرحي، علماً أنه عضو في جمعية الثقافة والفنون.

ذكرت والدة الحربي أنها تخشى على ابنها من الحسد، لكنها تستودعه الله كثيراً إلى جانب المتابعة الدائمة وحرصها على صقل هوايته بمجال التمثيل والمسرح.

يذكر أن الحربي يميل إلى التعامل مع السناب شات والانستغرام لعرض أعماله، خصوصاً أنه يعمل على تجهيز مسرحية وطنية، كما يستعد للجزء الثاني من #العاصوف.