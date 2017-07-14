فيديو مروع.. أرادت تصوير مغامرة زوجها فوثقت حتفه

تتحول أحياناً بداية #المغامرة الشيقة إلى نهاية مأساوية، ولحظات البهجة والسرور التي نريد توثيقها إلى #ألم وحسرة، هذا بالضبط ما حدث مع #سائح #أسترالي #لقي #حتفه، الأربعاء الماضي، إثر سقوطه من #مظلة_هوائية " #باراشوت " بينما كان يحلق في سماء أحد الشواطئ التايلاندية.

وأظهر مقطع فيديو صادم، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، لحظة سقوط السائح، روجر جون هوسيي، بعد ثوان قليلة من شروعه في التحليق رفقة المدرب، لكن هذا الأخير واصل التحليق، فيما سقط جون في البحر من علو شاهق، ليلقى حتفه أمام أنظار زوجته التي كانت تتابع ما وقع، إلى جانب عشرات السياح، وفق ما أفادت وسائل إعلام أسترالية.

ووقع الحادث المأساوي في #شاطئ "كاطا" التايلاندي، ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياة السائح، بعد أن سقط في مياه البحر، من علو حوالي 30 متراً.

وقد تم إيقاف عنصرين من فريق سفينة سياحية تشرف على عمليات القفز بالمظلات الهوائية، وتمت مساءلتهم ووجهت لهم تهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة.