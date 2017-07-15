"تيليغرام" يثير ذعر إندونيسيا من الإرهاب

حجبت #إندونيسيا الموقع الإلكتروني لخدمة الرسائل " #تيليغرام " الواسع الانتشار، وهددت بفرض حظر كامل على التطبيق، بسبب المواد المرتبطة بـ" #الإرهاب " التي يتضمنها، بحسب الحكومة.

وأفادت وزارة الاتصالات في بيان أن "الكثير من القنوات في الخدمة تضم مواد مرتبطة بالتطرف والإرهاب، ونصائح من أجل تجميع القنابل وشن هجمات"، وهو ما يستدعي حظرها.

ويأتي الحظر الجزئي في وقت تعاني البلاد من سلسلة من الاعتداءات، بما فيها هجوم شنه عنصر في الشرطة قيل إنه نزع إلى التطرف، بعد قراءته مواد تحث على التشدد على "تيليغرام".

وحظرت الحكومة حتى الآن الوصول إلى التطبيق عبر الحاسوب إلا أنها تستعد لفرض حظر كامل عليه.

وأكدت وزارة الاتصالات في بيان صدر ليل الجمعة أنها "تحضر حاليا عملية لإغلاق تطبيق "تيليغرام" بالكامل في أنحاء إندونيسيا، في حال لم يقدم إجراءات تشغيل معيارية للتعاطي مع المواد المنتهكة للقانون".

وفي حزيران/يونيو، طعن مهاجم ضابطي شرطة في مسجد. وأفادت السلطات حينها أن المهاجم لم يكن مرتبطاً بمجموعات مسلحة إلا أنه تطرف من خلال المواد التي قرأها عبر "تيليغرام".

ويتيح تطبيق "تيليغرام" الذي صممه الروسي #بافل_ديوروف التراسل النصي المجاني للناس بتبادل الرسائل والصور ومقاطع الفيديوهات، من خلال مجموعات تصل إلى 5000 شخص. واجتذب نحو 100 مليون مستخدم منذ إطلاقه عام 2013.

ومن جهته، أكد ديوروف أن شركته ستحقق في الاتهامات الإندونيسية.

وهددت #الهيئة_الروسية للرقابة على الاتصالات الشهر الماضي بحظر "تيليغرام" إذا لم تقم الشركة مقدمة الخدمة بتسجيل بياناتها لديها.

وأفادت خدمة الأمن الاتحادية لروسيا أن التطبيق استخدم من قبل منفذي اعتداء نيسان/أبريل على محطة قطار #سانت_بطرسبرغ.