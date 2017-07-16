عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

هل شاهدت رئيس حزب إسلامي يغني لأم كلثوم؟

المصدر: الرباط – العربية.نت
رابط مختصر

انتشر في مواقع #التواصل_الاجتماعي في المغرب، الأحد، مقطع فيديو لرئيس الحكومة السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عبد الإله بن كيران، وهو يغني لأم كلثوم خلال جلسة له مع الأصدقاء.

وردد #بن_كيران الذي كان يرتدي اللباس التقليدي المغربي مقطعاً من الأغنية الشهيرة لسيدة الطرب العربي "القلب يعشق كل جميل"، ولقي صوته استحسان العديد من الناشطين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بن كيران في #فيديو مصور وهو يغني لأم كلثوم، التي صرّح في عدة مناسبات أنه مولع بأغانيها، ويحفظها ويؤديها في بعض المناسبات من بينها العائلية.

كلمات دالّة

#التواصل الاجتماعي, #بن كيران, #فيديو

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر