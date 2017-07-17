حمدان بن راشد "يسند" برج بيزا بإيطاليا

‏نشر ولي عهد دبي #الشيخ_حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الأحد، عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورة تظهره كأنه يسند بيده برج بيزا المائل الشهير في إيطاليا.

#Pisa #Italy A post shared by Fazza (@faz3) on Jul 16, 2017 at 7:21am PDT

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم #دبي ونجله الشيخ حمدان قد حضرا تتويج فرسان #الإمارات أبطالاً في فعاليات اليوم الختامي لمهرجان كأس محمد بن راشد للقدرة، وذلك في إقليم توسكانا في #إيطاليا.

و #برج_بيزا المائل من أبرز معالم إيطاليا السياحية، ويبلغ طوله حالياً 55.86 متر في أدنى ارتفاع له و56.67 في أعلاه، بينما كان يبلغ 60 متراً عند بنائه.

وبدأ بناؤه في 1172 وانتهى في 1399. إلا أن البرج بدأ بالميول خلال بنائه وتحديداً في عام 1178، وذلك بسبب التربة المرنة التي بني عليها، مما زعزع أساساته.

ويميل البرج بمعدل 1 إلى 2 ميليمتر سنوياً. ورغم جميع محاولات تصحيحه إلا أن البرج بقي مائلاً ويميل مزيداً كل سنة.