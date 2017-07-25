حملة تضامن مع شابة كفيفة بسبب تعليق جارح على صورتها

نشرت فتاة شابة كفيفة تدعى خديجة المهلهل، صورة لها على موقع سناب شات، فتلقت تعليقاً مهيناً وجارحاً يسخر من شكلها ومن كونها فاقدة للبصر من إحدى متابعاتها، والتي انتقدت كذلك نشرها المستمر لصورها، فتفاعل معها نشطاء التواصل الاجتماعي وحصلت على حملة تضامن واسعة وعلى دعم كبير بموقع فيسبوك وتويتر عبر هاشتاغ #كلنا_خديجة_المهلهل، الذي احتل اليوم المراتب الأولى في الترند.

والمهلهل هي طالبة ليبية في الحقوق، كفيفة منذ عام 2005 نتيجة نزيف حاد في العين، أجرت بعده العديد من العمليات ولكن فشلت كلها، لتفقد عام 2007 بصرها. ولم يعيقها ذلك عن مواصلة دراستها حتى تحقيق طموحاتها أو على التواصل مع الناس خاصة عبر مواقع التواصل أين تنشط بكثافة وتنشر بصفة دورية يومياتها وصورها، خاصة على تطبيق سناب شات حيث تتلقى عشرات التعليقات.

وفي ردها على التعليق الساخر الذي وصلها من إحدى متابعاتها، أكدت المهلهل في مقطع فيديو مصور أن ذلك لن يؤثر عليها وسيدفعها للمضي إلى الأمام، وأنها لن ترد على الفتاة التي سخرت منها وجرحتها، وستدعو لها فقط بالهداية، لأن الناس الذين تضامنوا معها قاموا بالواجب وردوا عليها بالكيفية التي تستحقها.

وتفاعل آلاف الناشطين من كل أنحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #كلنا_خديجة_المهلهل، وعبروا عن تضامنهم معها ودعمهم لها وافتخارهم بها، عبر تغريدات ومقاطع مصورة.