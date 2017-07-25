صور مؤلمة.. هذا ما فعلوه بسيدة مصرية رفضت طلبهم

لم تكن المصرية، عبير أحمد خليل، صاحبة الـ 37 عاما تتصور أن يحدث لها هذا بسبب علبة سجائر. ففي يوم الخميس الماضي وأمام سوبر ماركت يمتلكه شخص يدعى حاتم أبوغنيمة زوج شقيقة عبير في مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ شمال #مصر، قام ثلاثة أشقاء بالاعتداء على عبير، التي تدير السوبر ماركت لرفضها بيع علبة سجائر لهم مجانا وبدون مقابل.

في التفاصيل، طلب الأشقاء الثلاثة شراء علبة سجائر من السوبر ماركت وأخذوها عَنْوَة بالفعل، وعندما طالبتهم عبير بسداد ثمنها رفضوا فحاولت انتزاعها منهم إلا أنهم انهالوا عليها ضربا باللكمات والصفعات وبعصي خشبية كانت معهم فأصابوها بإصابات خطيرة.

زوج شقيقة عبير وهو صاحب السوبر ماركت علم بما حدث وسارع مع أهالي المنطقة لنقل عبير إلى المستشفى وتوجه إلى مركز شرطة سيدي سالم، حيث تقدم ببلاغ يتهم فيه 3 أشقاء بالاعتداء على شقيقة زوجته وإحداث إصابات جسيمة بها.

مواقع التواصل شنت حملة للتعاطف مع عبير وطالبت بسرعة القبض على المتهمين الذين اعتدوا عليها، وسحلوها أمام المارة، وحطموا جزءًا من المحل.

وتداول رواد مواقع التواصل صور عبير بعد إصابتها وأكدوا أنها تعرضت لوحشية شديدة، مطالبين أجهزة الأمن بالتعاطي وبشكل عاجل مع المحضر رقم 7475 إداري مركز شرطة سيدي سالم، الذي حرره زوج شقيقة عبير وذكر فيه أسماء المتهمين، وهو ما أدى لسرعة القبض على أحدهم وجار ملاحقة الآخرين.

وكشف التقرير الطبي لمستشفى سيدي سالم إصابة عبير بتورم في العينين وإصابات في مناطق متفرقة بالجسد وكدمات وسجحات وتجمعات دموية، بالإضافة إلى إصابتها بجرح قطعي في الرأس.