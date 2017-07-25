12 ساندويتش كبدة مجاناً.. بشرط التهامها بـ15 دقيقة

فكرة جديدة لجأ إليها #مطعم مصري لجذب الزبائن، حيث دشن مسابقة على صفحته على مواقع التواصل تتضمن إعطاء وجبة من 12 ساندويتش مجانا لكل زبون بشرط التهامها خلال 15 دقيقة.

وعرض المطعم صورة الساندويتشات المقدمة في المسابقة، وهي محشوة بـ#الكبدة المطهية على الطريقة الإسكندرانية، والتي تعتمد على كثرة التوابل فيها.

وأكد أن المسابقة التي بدأت اليوم الثلاثاء ستستمر لمدة 3 أيام، حيث تنتهي الخميس المقبل.

وقال أحمد زين، مدير أحد فروع المطعم لـ"العربية.نت" إن "العرض يهدف للترويج والدعاية"، مضيفاً أن #المسابقة "بدأت الثلاثاء وتنتهي الخميس، وتقام من الساعة الثالثة عصرا وحتى الحادية عشرة مساء".

وأضاف أنه "يجب على الزبون الراغب في دخول المسابقة أن يقدم نفسه لإدارة الفرع القريب منه، ويتم تجهيز منضدة خاصة له وتقديم الساندويتشات الـ12 ثم تبدأ المسابقة بضبط الوقت على 15 دقيقة، فإذا انتهى الزبون من التهام الساندويتشات الـ12 في تلك المدة، فلا يدفع شيئا على الإطلاق، وإذا لم يتمكن من ذلك، فيسدد فقط قيمة ما تناوله من ساندويتشات".

وقال إن عددا كبيرا من الزبائن فازوا بالفعل خلال اليوم الأول، منهم صديقان هما محمد وعلاء اللذين تناولا سويا 24 ساندويتش.