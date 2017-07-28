فيديو..حسناء مزيفة تستخدمها إيران للتجسس بمواقع التواصل

لاحظ خبراء #الأمن_الإلكتروني ارتفاع #حملات #إيران #التجسسية على الإنترنت، خصوصا في #مواقع #التواصل الاجتماعي، الطعم هذه المرة كان حسابا مزيفا لفتاة جذابة، تستهدف المهندسين والخبراء في مجالات دقيقة كالنفط والاتصالات والفضاء في منطقة الشرق الأوسط.

#حسناء #إيرانية مزيفة تصول وتجول في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه هي أحدث ممارسات إيران التجسسية التي رصدها خبراء الأمن الإلكتروني، بعد أيام على كشف مجموعة تجسسية إيرانية أخرى تسمي نفسها "قطط المحاكاة".

الحسناء الإيرانية المشهورة باسم "ميا آش"، غزت بصورها المثيرة مواقع فيسبوك و"لينكد إن" وواتساب وغيرها، والمستهدفون رجال في منتصف العمر، يعملون كفنيين ومهندسين في شركات النفط والغاز والفضاء والاتصالات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

التحقيقات في هوية "ميا آش" خلصت إلى أن الجهات الإيرانية التي أنشأت هذا الحساب، قامت بالسطو على صور من حساب مصورة فوتوغرافية محترفة في شرق أوروبا، عرضت صورها بشكل مفتوح للجميع، لاحقا تم إنشاء هذا الحساب وظهرت الشخصية "ميا آش" كفتاة جذابة تعيش في لندن، مهنتها التصوير وتحب الحياة، السفر والموسيقى.

خبراء الأمن الإلكتروني، لفتوا الانتباه إلى أن جواسيس إيران أرسلوا برامج خبيثة لكل شخص دخل في تواصل مع الحسناء المزيفة "ميا آش"، لكن الخبراء لم يتوصلوا بالضبط إلى تحديد ما أمكن لهذا الحساب الزائف الحصول عليه من معلومات.