ماذا غرد كريستيانو رونالدو عن أطفال سوريا؟

دعا نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم #كريستيانو_رونالدو، لمساعدة #الأطفال_السوريين.

وكتب رونالدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ خمسة أعوام ربما تغيرت الكثير من الأشياء، إلا أنه بالنسبة لأطفال اللاجئين لم يتغير شيء. لا تنسوهم".

A lot can happen in 5 years but for some refugee kids, nothing has changed. Don't forget about them. #Zaatari #Syria @SavetheChildren pic.twitter.com/f7BgY4gs2w — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 28, 2017

وشارك كريستيانو في صفحته وسم مؤسسة "احفظوا الأطفال "Save the Children".

وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو قدم مساعدات غذائية وطبية وملابس للأسر السورية المحتاجة.