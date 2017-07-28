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ماذا غرد كريستيانو رونالدو عن أطفال سوريا؟

المصدر: أنقرة - الأناضول
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دعا نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم #كريستيانو_رونالدو، لمساعدة #الأطفال_السوريين.

وكتب رونالدو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ خمسة أعوام ربما تغيرت الكثير من الأشياء، إلا أنه بالنسبة لأطفال اللاجئين لم يتغير شيء. لا تنسوهم".

وشارك كريستيانو في صفحته وسم مؤسسة "احفظوا الأطفال "Save the Children".

وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو قدم مساعدات غذائية وطبية وملابس للأسر السورية المحتاجة.

كلمات دالّة

#كريستيانو رونالدو, #الأطفال السوريين

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