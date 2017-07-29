بالصور.. تونسية وزوجها يحولان شاحنة إلى منزل صغير

مروة الحملاوي، تونسية تعيش في فرنسا، قامت برفقة زوجها الفرنسي بتحويل شاحنة إلى منزل صغير، يمكن نقله إلى أي مكان يرغبان به، حتى أصبحت البيت الدائم لهما.

وأضافت في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بالـ"فيسبوك"، أنه بعد زواجها بأقل من عام، اشترت مع زوجها شاحنة صغيرة، وقاما بتجهيزها من الداخل وتصميم ديكورها اعتماداً على الإنترنت، وحرصا على استعمال مواد صديقة للبيئة كالخشب، لتتحول إلى منزل صغير، ويتمكنا من تحقيق حلمها بالعيش في كوخ خشبي.

واعتبرت الحملاوي أن هذه الفكرة جنبتهما مشاكل الإيجار ومصاريف الكهرباء والماء، كما أن هذا المنزل يمكن نقله إلى أي مكان والسفر به.

وأظهرت الصور التي نشرتها الحملاوي أن هذا المنزل يحتوي على غرفة نوم ومكتبة وقاعة صغيرة مخصصة للجلوس، إضافة إلى مطبخ صغير.