بالصور.. 3 طبيبات مصريات يفتتحن محل جزارة

افتتحت 3 طبيبات بيطريات في #بني_سويف جنوب #مصر محل جزارة أطلقوا عليه اسم "لحوم الدكتور".

ونشر مغردون على مواقع التواصل صوراً لمحل الطبيبات، حيث أكدن أنهن قمن بافتتاح المحل بشارع حاتم رشدي بمدينة بني سويف، لبيع اللحوم للمواطنين تحت إشراف طبي كامل، بدءا خروجها من المجزر حتى بيعها.

ووفقا لما قاله المغرون فإن الطبيبات الثلاث وهن خريجات كلية الطب البيطري دفعة 2016 افتتحن المحل كمشروع تجاري، يدر ربحاً عليهن، على أن تقتصر مهمتهن على الإشراف على المحل ومتابعة البيع، فيما يقوم جزارون متخصصون بعملية تقطيع اللحوم وبيعها للزبائن.

الطبييات خصصن رقم هاتف لاستقبال طلبات المواطنين وتجهيز اللحوم لهم وإرسالها لهم على منازلهم، مؤكدين أن محلهم يختلف عن باقي محلات الجزارة العادية في أمرين: الأول الإشراف الطبي الكامل على اللحوم، والثاني توضيح نوعية اللحوم التي يحتاجها المواطن في وجباته، فضلا عن ضمان جودة اللحوم والتأكد من سلامة الذبائح، باعتبارهن طبيبات بيطريات.

وكان أطباء مصريون قد افتتحوا مطعما للكبدة في محافظة #البحيرة شمال مصر أول أمس الخميس كمشروع تجاري، يدر ربحا علبهم بجانب وظيفتهم الأساسية كأطباء.