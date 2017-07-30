حملة على تويتر للتعريف بالجمل والكلمات المنقرضة في مصر

دشن مغردون مصريون حملة على موقع التواصل "تويتر" للتعريف بالكلمات والجمل المنقرضة في #مصر.

وتصدر التريند موقع تويتر خلال وقت قصير حيث تنافس المغردون على استعادة العبارات والجمل التي اختفت من تعاملات المصريين بسبب التطور التكنولوجي وانخفاض قيمة الجنيه، واختفاء العملات الصغيرة واختفاء محلات وحدائق ومتنزهات كانت تعد المكان المفضل للخروج لديهم في الإجازات والعطلات.

كما استعاد المصريون من خلال التريند، الذكريات التي عاشوها خلال السنوات الماضية والتي كان يتم فيها استخدام الهاتف المنزلي والتلغراف وخطابات البريد والشرائط وألبومات المطربين المفضلين والتلفزيون.

وتضمن التريند بالفعل كلمات لم تعد متواجدة أو يتم التعامل بها في ظل التقدم الرهيب في الثورة التكنولوجية، وانتشار وسائل الاتصال الحديثة، وعدم الاستعانة بالوسائل القديمة للتواصل.