تعرف على تطبيق مجاني يوازي واتساب.. بالعربي

لا تحمل مواقع التواصل وتطبيقات المحادثة المنتشرة بين الناس طابعاً عربياً، ودائماً هناك كثير من التعليقات عن ندرة التطبيقات العربية المميزة ومطوريها.

وربما كان هذا أحد الأسباب التي دفعت مطوري تطبيق #صلة إلى العمل على تطويره وإطلاقه للعامة.

ويتضمن التطبيق ميزات الدردشة الأساسية، وملصقات محلية، ورموزاً تعبيرية، وصورا متحركة تعبر بتصاميمها عن العالم العربي.

وقالت مديرة التسويق في "أب محل"، منى حداد، من مدينة الناصرة، في مقابلة مع برنامج #تفاعلكم، إن ما يميز التطبيق هو المحتوى العربي، ففي شهر رمضان كان هناك محتوى خاص بالشهر الفضيل، من ملصقات وخلفية ورموز وتهانٍ وكلها بالعربية.

وأوضحت أن عدد مستخدمي التطبيق، المطلق بداية 2017 وللأندرويد فقط، وصل حتى الآن إلى مليوني تحميل، من مختلف الدول العربية.

ووفق حداد، فإن أكثر استخدام للتطبيق حالياً هو في #السعودية ومصر والعراق.

ومن ناحية الخصوصية، أوضحت حداد أن التطبيق مبرمج بنظام "يحمي الخصوصية بشكل عال، ويتم تشفير الرسائل، ولكن لا يتم حفظها، بل حذفها مباشرة من خوادم التطبيق".

ورغم أن التطبيق مجاني إلا أن حداد بينت وجود خطط مستقبلية للربح عندما ينتشر، لكن "الهدف حالياً هو عمل تجربة للمستخدم، أي جعل الناس يحبون استخدام التطبيق لوقت طويل".