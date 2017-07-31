فيديو .. حرب بالمولوتوف في شارع مصري بسبب كلب

تداول #مغردون مصريون على مواقع التواصل #فيديو وصورا لمشاجرة كبيرة في #مصر بسبب كلب.

وظهرت في الفيديو مشاجرة استخدمت فيها عبوات المولوتوف بين مجموعة من الشباب في شارع بمنطقة أرض اللواء بالجيزة جنوب #القاهرة، واستمرت 3 ساعات كاملة.

كما أكد المغردون ومستخدمو مواقع التواصل أن المشاجرة استمرت من الساعة الرابعة فجر الاثنين وحتى السابعة صباحاً، وأثارت الذعر بين المواطنين المقيمين بالشارع الذين لم يستطيعوا الخروج من منازلهم بسبب العراك.

وتبين أن سبب المشاجرة قيام أحد الشبان بمطاردة كلب يمتلكه شاب آخر، وجرت مشادة بينهما، ثم استعان كل منهما بأصدقائه، وتطور العراك ليصبح معركة كبرى استخدمت فيها عبوات المولوتوف والعصي والأسلحة البيضاء.