ماذا قال السعودي كاشف زيف إيقاف بطاقات الصراف القطرية؟

انتشر مقطع فيديو عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمواطن سعودي يقوم بتجربة سحب نقود من صراف إلى بطاقة ائتمان قطرية، لينهي ما تردد من شائعات أن بطاقات الائتمان القطرية لا تعمل داخل السعودية، ما قد يسبب بعض المشاكل للقطريين أثناء فترة الحج.

الإعلامي عبدالعزيز البكر، صاحب المقطع الذي تجاوز 55 ألف ريتويت قال لـ"العربية.نت": "شاهدت لغطاً في الموضوع، والمجتمع القطري يبحث عن الحقيقة بعد انتشار شائعات مغرضة بمنع استخدام البطاقات القطرية داخل السعودية، وعدم إمكانية سحب الأموال، وللأسف تم استغلال عاطفة الشعب القطري في محاولة لنشر الفتنة بمعلومات غير صحيحة ولا أعلم الهدف منها".

وأضاف البكر: "بعد نشري للمقطع الذي يكشف الحقيقة شاهدت ردود فعل قطرية تشكرني على تجربة السحب من الصرافات السعودية ببطاقة قطرية حيث كانت في غطاء وهمي، وهذا هو ديدننا كسعوديين بنشر الحقيقة، وواجبنا الاهتمام بحجاج بيت الله من كافة دول العالم، حيث إن قيادتنا وفرت جميع الإمكانيات لتسهيل هذه الفريضة".

يذكر أن الإعلامي عبدالعزيز البكر كان يعمل في قطر عام 2014، وتبقى معه مبلغ قليل في بطاقته الائتمانية التابعة لبنك QNB القطري، وقام بسحب مبلغ 100 ريال أمام الكاميرا من آلة صراف سعودية ليقطع الشك باليقين ويطمئن القطريين بأن الشعب السعودي هو شعب شقيق، وأنهم سعداء بخدمة حجاج بيت الله الحرام.