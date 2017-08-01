أفعى سامة تقتل مروّضها أمام المارة في المغرب

لقي #مروض_أفاعي_مغربي مصرعه بعدما لدغته #أفعى_سامة عندما كان يلهو معها في عرض فرجوي أمام المارة، في #حادث_مأساوي مؤثر شمال #المغرب اهتزت له مشاعر المواطنين.

ووقع الحادث مساء أمس الاثنين في حي بمدينة مارتيل الساحلية، عندما كان الرجل يتلاعب بالأفاعي بين يديه أمام المارة حتى يتمكن من كسب بعض المال، إلا أن إحداها باغتته ولدغت مالكها لدغة قاتلة في يده اليمنى عجّلت بوفاته رغم محاولات إسعافه.

ويتواجد في المغرب عدد كبير من مروضي الأفاعي السّامة يتخدون من هذا العمل مهنة لهم منذ سنوات لكسب قوت يومهم، خاصة في المدن السياحية أهمها مدينة مراكش.

وتظهر في الفيديو المرفق صور احتضار المواطن الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن على المواطنين، خاصة أبناء هذه المدينة والمارة الذين عاينوا الحادث، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحد المروضين إلى اللدغ من طرف أفاعيه، رغم الخبرة التي يمتلكونها في هذا المجال.