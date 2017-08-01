مصري يعرض 30 تمساحاً للبيع عبر "فيسبوك" والسلطات تضبطه

تمكنت أجهزة #الأمن_المصرية من ضبط #عاطل عرض 30 تمساحاً نيلياً للبيع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة تمكن من إنقاذ 30 تمساحاً نيلياً قبل بيعها من جانب أحد الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئية والمسطحات وقسم شرطة الأزبكية.

وذكر المهندس أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة أنه فور العثور على إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يفيد ببيع كمية من #التماسيح الحية تم التواصل مع البائع، والاتفاق معه على شراء التماسيح كاملة، والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وقسم الأزبكية وفور حضوره لإتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه، تم ضبطه وتوقيفه وتحرير محضر بالواقعة.

وذكرت الوزارة أن #المتهم ارتكب فعلاً مجرماً بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 والذي ينص على عدم بيع وتداول وصيد أو الاتجار في الحيوانات البرية.

من جانبه أكد الدكتور خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بالوزارة أنه تم معاينة التماسيح، حيث يتراوح طولها ما بين 20 إلى 25 سم وهي قادمة من جانب أحد الصيادين بأسوان، ثم تم تسليمها لبيعها بالقاهرة، مضيفا أنه سيتم تسليم التماسيح لحديقة الحيوان بالجيزة.

واعترف المتهم ويدعى خالد علي بشرائه للتماسيح من بعض الصيادين بمحافظة أسوان، مقابل 90 جنيها للتمساح الواحد وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة.