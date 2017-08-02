فيديو.. سفاح القطط بجدة يثير موجة غضب ومطالبة بمحاسبته

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب في مدينة #جدة يتباهى بترصده للقطط وقتلها عبر بندقية صيد، بزعم أنها تتسبب في اتساخ سيارته.

ونشر الشاب عبر "سناب شات" مقاطع توثق استهدافه للقطط في الشارع وقتلها، ساخراً من الذين يتعاطفون معها وينتقدون تصرفاته.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً وغضباً بين مغردين في تويتر، مبينين أنها " #جريمة تستوجب المحاسبة"، وذلك من خلال هاشتاق " #نريد_محاسبة_سفاح_القطط "، طالبوا فيه الجهات الرسمية بالقبض على الشاب ومعاقبته على فعلته، منعاً لانتشار مثل هذه التصرفات.

من جهتها قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها بدأت بالتواصل مع الجهات الأمنية المعنية فور انتشار المقطع وتلقيها بلاغات عن الحالة، وتم تزويد الجهات الأمنية بكافة المعلومات المتوفرة المتعلقة بالحالة.

وأوضحت الوزارة أنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامتها، وحسن التعامل معها، من منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان، وستعلن الوزارة عن نتائج التحقيق فور انتهاء الجهات الأمنية منه.

كما أكدت الوزارة الوصية أن هذا العمل المشين يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى الرفق بالحيوان، ويتعارض كذلك مع الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.