شاهد.. سائقو قطار بمصر يتعاطون المخدرات في قمرة القيادة

تداول مغردو ومستخدمو مواقع التواصل في #مصر واقعة مؤسفة لسائقي قطار ومساعديهم تنافسوا في الرقص وتعاطي #المخدرات بقمرة القيادة خلال رحلة.

وذكر المغردون أن السائقين ومساعديهم قاموا بالرقص على أنغام إحدى الأغاني الشعبية، وتعاطوا المخدرات خلال رحلة للقطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، وقام أحدهم بالتصوير للتباهي والتفاخر غير مبالين بحياة وأرواح الركاب.

وطالب المغردون بسرعة محاسبة هؤلاء وفصلهم من العمل، عقاباً لهم على استهتارهم وتعريضهم حياة الركاب للخطر، مطالبين بتشديد الرقابة على جميع سائقي القطارات في مصر وإجراء تحليل مخدرات لهم، إضافة إلى فصل من يثبت تعاطيه.

من جانبه، قرر رئيس هيئة السكة الحديد، اللواء مدحت شوشة، وقف السائقين الخمسة عن العمل، وتحويلهم إلى التحقيق.

كما أوضح شوشة أن الفيديو لجرار قطار مخصص لتجديدات وصيانة السكك، ويعمل في مناطق الصيانة وليس قطار ركاب، مضيفاً أنه يتم إخضاع السائقين للكشف الطبي بصفة دورية للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.