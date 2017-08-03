شاهد صحافياً روسياً وهو يتلقى لكمة خلال بث مباشر

تلقى مراسل تلفزيوني روسي لكمة على الوجه خلال بث مباشر الأربعاء في منتزه في موسكو خلال الاحتفالات التقليدية بيوم المظليين.

وكان نيكيتا رزفوزجاييف من محطة "إن تي في" التلفزيونية المؤيدة للكرملين، يشيد بمهنية وحدات المظليين الروس عندما اقترب منه رجل وتفوه بكلام غير واضح حول اجتياح أوكرانيا التي تشهد نزاعاً مسلحاً بين الجيش النظامي ومتمردين موالين لروسيا.

وعندما طلب منه الصحافي بلطف أن يسكت، عاجله الرجل بلكمة عند مستوى الذقن ما اضطره إلى وقف البث.

وصرخ المعتدي ديمتري أورلوف قائلاً "سألكمك مرة جديدة إن توجهت إلى بهذه الطريقة".

وأوقفت الشرطة المعتدي فوراً على ما أوضحت المحطة.

ويحتفل بيوم المظليين في روسيا في الثاني من آب/أغسطس، ويتخلله شجارات كثيرة يتسبب بها أعضاء حاليون أو سابقون في هذه القوات الخاصة في شوارع البلاد ومتنزهاتها.

وعرضت "إن تي في" بعد ذلك مشاهد للرجل في مركز للشرطة يعتذر على فعلته ويقترح التعويض مالياً على الصحافي.