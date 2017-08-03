شاهد كيف أنقذ عنصر أمن فتاة من الانتحار في تونس

نجح عنصر أمن في إنقاذ فتاة قاصر كانت تنوي الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى سطح إحدى العمارات في محافظة صفاقس جنوب شرقي #تونس، بعد محاولات فاشلة من الحاضرين لإقناعها بالتراجع.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداوله بكثرة، وثّق تفاصيل محاولة الانتحار، حيث وقفت الفتاة، التي تبلغ من العمر 16 سنة، على حافة حائط إحدى العمارات بحضور عدد كبير من الناس وقوات الأمن التي تكفل بعضها بتجهيز شبكة لمنع ارتطامها بالأرض عند سقوطها، في حين قام البعض الآخر بمحاولات لإقناع الفتاة بالعدول عن فكرة #الانتحار.

وأمام إصرار الفتاة على رمي نفسها، قفز أحد عناصر الأمن مخاطراً بحياته وقام بالارتماء على الفتاة، التي تبين أنها كانت تعيش في خلافات عائلية، ودفعها بقوة إلى الوراء ليمنعها من الانتحار وينقذ حياتها وسط تصفيق وهتافات الحاضرين.

وعلى إثر هذه الحادثة، تم الخميس في محافظة صفاقس تكريم عنصر الأمن المسمى سالم سالم من قبل الإدارة التي ينتمي إليها على المجهود الذي بذله لإنقاذ الفتاة وعلى العمل البطولي والشجاع الذي قام به.