إمارة مكة تلقي القبض على "سفاح القطط"

ألقت إمارة #مكة_المكرمة القبض على مطلق النار على #القطط بأحد أحياء #جدة، بعد توجيه أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بسرعة القبض عليه.

وأوضحت الإمارة أنه يجري التحقيق مع الشاب، الذي عُرف بـ"سفاح القطط"، لتطبيق الأنظمة بحقه.

وظهر الشاب في مقطع فيديو، وهو يطلق النار من بندقية صيد على القطط في الحي الذي يسكن به، متباهياً بفعلته بنشر ذلك عبر "سناب شات". وقابل ذلك ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين في مواقع التواصل، الذين أطلقوا وسم "نريد محاسبة سفاح القطط"، طالبوا من خلاله بمحاكمة الشاب.

وكان المتحدث باسم الهيئة السعودية للحماية الفطرية، أحمد البوق، قد قال إن العقوبة المنتظر تطبيقها بحق الشاب تصل في حدها الأقصى إلى غرامة قدرها 400 ألف ريال لارتكابه جريمة #العنف ضد #الحيوانات.