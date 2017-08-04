400 ألف ريال سعودي عقوبة "سفاح القطط"

كشف المختص القانوني، محمود الشيخ، أنه وفقاً لقانون الرفق بالحيوان المطبق في #السعودية فإن عقوبة #سفاح_القطط قد تصل إلى 400 ألف ريال سعودي، حيث إن عقوبة انتهاك حقوق الحيوان تبلغ 50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي قام به الشاب الذي أطلق النار على عدد من القطط أكثر من مرة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يستخدم بندقية لإطلاق النار على قطط في بعض أحياء المدينة. وقال في الفيديو إن قتل القطط يأتي ثمناً لتنظيف سيارته، فيما يظهر الفيديو تلوي القطط من الألم الشديد بعد إطلاق النار عليها، ما أثار غضب مئات المغردين الذين طالبوا بمعاقبة هذا "السفاح".

وقال محمود إن قانون الرفق بالحيوان أقر في نظامه أن أي شخص يرتكب عملا فيه إساءة للحيوان سواء كان فرداً أو منشأة، تطبق عليه المخالفة، مشيراً في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أنه تصل إلى إيقاف المنشأة عن العمل ووقف تصريحها، مبيناً أن المواطنين كافة مسؤولون عن تبليغ أي انتهاك سواء كانوا أفراداً أو منشآت.

من جهته، ناشد مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، علي الدويرج، المواطنين والمقيمين بالتبليغ الفوري عن أي انتهاكات للحيوانات، وذلك على رقم البلاغات الموحد في الوزارة 8002472220 ، لافتاً إلى أن الأنظمة المتبعة بالمملكة تجرّم الاعتداءات على الحيوانات.

وقال الدويرج إن الوزارة تلقت أكثر من 50 بلاغاً على حادثة سفاح القطط، وهو ما يعكس القيم النبيلة التي يتحلى بها المجتمع السعودي، مؤكداً في حديثه لـ"العربية.نت" اهتمام الوزارة بجميع البلاغات الواردة إليها، وأن دورها لا يقتصر على معاقبة المخالفين فحسب بل نشر الوعي بمفهوم الرفق بالحيوان. كما وجه شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهه بسرعة القبض على الجاني والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

وتصدر وسم # نريد_محاسبة_سفاح_القطط قائمة الترند على موقع تويتر.