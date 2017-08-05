زواج شاب مغربي بعجوز فرنسية يشعل مواقع التواصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في #المغرب، السبت، مقطع فيديو لزواج شاب مغربي بمسنة فرنسية بإحدى الدوائر الإدارية في #فرنسا.

وظهر في الفيديو، الذي وقع تصويره، الجمعة، الشاب وهو يمسك بيد زوجته التي كانت مرتدية فستان الزفاف وتمشي بصعوبة على الدرج بسبب مشاكل في قدميها، وذلك بحضور مجموعة من المغاربة الذين قاموا بتهنئتهما عبر ترديد أغانٍ مغربية وزغاريد رافقها تصفيق حار.

وعبر الناشطون المغاربة على مواقع التواصل عن استغرابهم من الدوافع التي جعلت شاباً في مقتبل العمر يتزوج بواحدة في عمر جدته. كما تعددت التفسيرات حول ذلك، حيث ذهب البعض إلى أن رغبة الشاب في الحصول على أوراق الإقامة القانونية بفرنسا هي التي دفعته لهذا الزواج، في حين رجح البعض الآخر أن يكون الحب هو الذي جمع بينهما، خاصة أن الحب لا يعترف بفارق السن، لكن بعض التعليقات ذهبت إلى اتهام الشاب بالطمع عن طريق الزواج بمسنة من أجل الحصول على الميراث.