ديسباسيتو الأكثر مشاهدة على يوتيوب وتقترب من 3 مليارات

أصبح فيديو كليب أغنية #ديسباسيتو، الجمعة، أكثر #الفيديوهات مشاهدة على "يوتيوب"، في مؤشر إلى الشعبية العالمية لهذه الأغنية الضاربة الآتية من #بورتوريكو.

وقد شوهد الفيديو 2,995 مليار مرة، وتجاوز أغنية "سي يو اغين" لمغني الراب ويز خليفة والواردة في فيلم "فاست آند فيوريوس".

وكانت أغنية "غنغام ستايل" للمغني الكوري الجنوبي ساي تصدرت التصنيف لفترة طويلة، وهي باتت الآن في المرتبة الثالثة مع 2,919 مليار مرة.

وكانت "ديسباسيتو" التي يؤديها المغني #لويس_فونسي من بورتوريكو أصبحت في منتصف يوليو/تموز، الأغنية التي يتم الاستماع إليها أكبر عدد من المرات بالبث التدفقي.

وكتب مغني الراب دادي يانكي الذي يظهر كضيف على الأغنية: "شكراً لكم جميعاً على دعمكم منذ اليوم الأول".

وانتشرت "ديسباسيتو" سريعاً بعيد صدورها في يناير/كانون الثاني. وزاد عدد المستمعين إلى الأغنية أضعاف الأضعاف عندما سجل المغني الكندي جاستن بيبر نسخة عنها.

وتتصدر هذه النسخة مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة منذ 12 أسبوعاً. و"ديسباسيتو" التي تعني بالإسبانية "ببطء" هي أول أغنية بهذه اللغة تصل إلى هذه المرتبة منذ "ماكارينا" التي أنتجت في العام 1996.

وصور كليب الأغنية في حي "لا بيرلا" الشعبي في بوروتريكو الذي أصبح وجهة سياحية تلقى رواجاً بسبب نجاح "ديسباسيتو".