شاهد.. عاصفة تقعد سيارة على أعقابها!

تمكنت #عاصفة بغرب #سوفيل دي بولاية #كونيتيكت الأميركية، خلال الأسبوع الماضي من إقعاد #سيارة على #عقبها لتبدو كأنها #معلقة_في_الهواء وسط الطريق في مشهد غريب.

وقد أثار مشهد السيارة حيرة سائقي السيارات الأخرى، إذ ظهرت واقفة على عجلاتها الخلفية دون أن تنقلب لا إلى الأمام ولا إلى الخلف، وفق ما تداولته وسائل إعلام أجنبية.

ويبدو أن السيارة قد علقت ببعض #أسلاك_الكهرباء والهاتف، ما جعلها تستقر على تلك الوضعية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر #السيارة_عالقة وسط الطريق بوضعية غريبة بعد #حادث_سير وقع الأربعاء الماضي غرب سوفيلد.

في التفاصيل، فقد كانت ليزا بوليو داخل السيارة مع طفليها قبل أن تنقلب السيارة باتجاه الأسلاك المخصصة للهواتف.

وتم إنقاذ الأم مع طفليها، فيما قامت الشرطة بالتحقيق لمعرفة تداعيات الحادثة.

يذكر أن صور السيارة نُشرت عبر فيسبوك من قبل إدارة #إطفاء_الحرائق في سوفيلد.